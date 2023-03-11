与友游峇厘岛 狮城男买奶粉赠司机儿子

（早报讯）狮城男跟友人到峇厘岛游玩，见当地司机为营养不良的儿子买奶粉犹豫不决，好心买下送他，事后在脸书有感而发，呼吁国人珍惜所拥有的生活。

离家才懂珍惜拥有的一切，王建庆（36岁）早前在脸书贴文分享到印度尼西亚峇厘岛的旅游心得。短短五天四夜，他与友人和当地司机苏安纳相处下来，令他反思在新加坡的生活。

王建庆说，他事先没具体的旅游计划，于是让苏安纳也兼任导游。

第一天的旅程，他们经过一家蜜雪冰城，王建庆问苏安纳是否尝过，对方只吃过一次，并称要1万6000印尼盾（约1.40新元），直呼太贵了。“之后，我们去吃午餐，请他吃饭，他也选择最便宜的套餐。”

旅程的其中一天，王建庆到超市购物时，注意到苏安纳在奶粉前踟蹰，发现他舍不得花10万8000印尼盾（约9.50新元），于是买下送给对方。

“事后我才得知奶粉是买给15岁儿子的。他儿子营养不良，才想让儿子喝牛奶补充营养。”

王建庆说，苏安纳每天担任司机10小时，大约能赚取60新元。“他让我们发现，能生活在新加坡是如此幸运。”

贴文引起4000多人点赞，不少网民也私下联系，希望获取印尼司机的联络方式，想捐款和预定他的服务。

不过，由于不想影响苏安纳的生活，王建庆只留下对方的电话号码，让想前往峇厘岛旅游的人，可以联系对方，聘请他为司机。

“相信已有至少10名顾客正在联系他。”