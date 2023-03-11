TikTok归纳为“指定网络中介” 须采取措施防止传播假信息

（早报讯）中国短视频分享应用TikTok列入“指定网络中介”名单，今后有义务采取额外措施，防止传播假信息。

防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处星期六（3月11日）受询时说，办事处和通讯及新闻部定期检讨“指定网络中介”（prescribed internet intermediary）名单，确保名单与时俱进。

“作为定期检讨的一部分，TikTok自2023年3月7日起列为指定网络中介。POFMA办事处也已经针对TikTok须要履行的额外责任与公司接洽。”

法令下，政府发现不实信息时，有权要求相关作者和网络平台在原文附上更正通知。公众可阅览原文和更正指示，自行判定何者为真实。一些指定网络中介须要履行额外责任，确保平台设立相关系统和流程，尽力防止传播假信息。

TikTok须遵守三个运作守则，包括凸显可靠的网上信息来源、致力加强网络政治广告的透明度，以及打击和预防网络账号被滥用。措施包含制定合理的验证措施预防用户创建或使用不真实的账号和机器人程序进行恶意活动；记录和保管网络政治广告的详细资料，以供办事处查看等等。

其他列为“指定网络中介”的包括谷歌、经营社交媒体平台脸书和Instagram的Meta Platforms、推特、百度、微信和新报业媒体。