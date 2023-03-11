博览中心开斋节特价展 24个无照食摊餐车被令停业

（早报讯）在新加坡博览中心举行的“开斋节特价展2023年”中，有24个食品摊位和餐车被揭在没有执照下摆卖，被新加坡食品局勒令停业。

新加坡食品局星期六（3月11日）发文告说，由Megaxpress International私人有限公司主办的“开斋节特价展2023年”，出现不少无照摊位。

根据网上资料，“开斋节特价展2023年”为期三天，从3月10日至12日在博览中心举行。

文告说，食品局人员在星期五（10日）到博览中心查看时，发现有21个无照食品摊位和三个无照餐车。初步调查亦显示，有未经注册的食物处理人员替这些摊位和餐车工作。

为了公众的健康着想，食品局指示Megaxpress International私人有限公司，停止让这些摊位和餐车继续经营。调查正在进行中。

根据环境公共卫生法令，所有临时展销会业者都必须在展销会期间获得食品局发出的准证，以确保业者遵守食品安全措施。相关申请须在展销会的至少两周前提交。

另外，临时的食品和饮料摊位须获得当局发出的执照，食品处理人员也必须通过强制性食品安全一级课程。

当局将对违例的临时展销会业者采取执法行动，若罪成将面对高达1万元罚款，重犯者则将面对罚款高达2万元，或监禁长达三个月或两者兼施。