大巴窑8巷NKF洗肾中心完成翻新 设备和可服务病人增一倍

（早报讯）设在大巴窑8巷第225座组屋的全国肾脏基金会（NKF）洗肾中心完成220万元翻新工程，如今具备28台洗肾机，每周可为168名病人提供洗肾服务，设备和可服务病人数量比过去增加一倍。

这间洗肾中心在1987年设立，是NKF设立的第一所社区洗肾中心。中心在大芭窑修德善堂捐赠220万元支持之下，完成10个月的大规模整修，星期天（3月12日）重新开幕。

本地估计逾30万人患慢性肾脏病

数据显示，新加坡估计有超过30万人患有慢性肾脏病。肾衰竭病例也在迅速增加，每天估计有六起新病例，情况令人担忧。目前，本地估计有约8000名肾衰竭病人需要洗肾。

碧山－大巴窑基层组织顾问安迪，为NKF大巴窑洗肾中心主持重新开幕仪式时说，中心翻新后如今可服务更多病人，这对应付接下来不断增加的洗肾需求，以及加强预防肾病的宣导工作，将发挥重要的作用。

NKF主席蓝道义致辞时说，大巴窑洗肾中心承载着NKF过去54来的承诺，为社区提供负担得起的优质洗肾护理。他感谢大芭窑修德善堂慷慨捐赠，让NKF继续坚守使命。

中心完成翻新后，从原本的14个洗肾座位，增至28个，每周可为168名病人提供治疗。目前，中心每周服务63名病人，还未达到顶限。这些病人每周一般需要到中心洗肾三次，每次约四小时。

中心也趁此次翻新增添了最新的防疫设备。这包括安装流量感应空调系统，清除空气中污染物和过敏原，以及在入口处装置先进的面部识别系统，限制未授权人员进入，并且可让病人通过无接触的方式进入中心。