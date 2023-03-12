托儿所教师每月将三个孩子两成零用钱用于公益

（早报讯）杜尔加就读中学时，随着学校到中国云南建设学校，从此与志愿服务结下了不解之缘。已为人母的她也积极推动孩子一起参与公益事业，培育他们回馈社会的爱心。

杜尔加（33岁，K Durga，托儿所教师）是首届沉默英雄奖“励志青年”（Inspiring Youth）奖项得主。她就读中五时，跟随学校到中国云南昆明建设学校，当地孩子每天凌晨4时起床，跨越山岭步行到学校的画面至今让她记忆犹新。也是这趟义工之旅让她更积极投身公益，并开始学习华文。

杜尔加现在育有三名年龄介于四岁至八岁的儿女，尽管获奖已近10年，她仍热衷于慈善。

自2016年，大儿子刚出生不久，杜尔加就开始将孩子每月两成的零用钱用于公益项目，让孩子从小学习如何回馈社会。她受访时说：“我们每个月会免费带中低收入家庭的孩子或是独生子女到动物园、飞禽公园或军事博物馆等地方游玩。我也会通过社交媒体召集义工和呼吁公众参与这些计划。”

“沉默英雄”奖项今年步入第10个年头，主办方新加坡民众协会星期天（3月12日）开放提名，呼吁公众提名默默为社会贡献却不求回报的平凡人。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼出席提名活动时说：“沉默英雄是那些在无人注意时为他人做好事的人，他们不为名利。实际上，这正是使新加坡强大的核心——同理心、同情心和友谊。”

公众即日起至5月30日，可前往www.sgsilentheroes.com提交提名。奖项有五个类别，即“仁慈之心”（Heart of Humanity）“杰出成人”“有为先驱”（Pioneer of Promise）“励志青年”和“富于同情心的外籍人士”（Compassionate Foreigner）。

颁奖典礼8月24日举行，副总理兼财政部长黄循财将出席典礼。