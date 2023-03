(早报讯)有居民看见新BTO组屋单位的墙身被挖空,将照片贴在脸书上,引起了一些网民的关注,担心这项操作会影响整座组屋的结构安全。另有一些网民指出,建屋发展局是在把原来的单位改装成公共空间。

引起注意的组屋单位在乌美地铁站旁的BTO项目Ubi Grove里,相信在第357C座八楼。该座组屋楼高12层。

根据网上的照片和影片,这个BTO项目接近完工,部分公共建设和园林绿化工作仍在进行中,一些拿到新屋钥匙的屋主们已经开始装修自己的单位。

一名居民3月10日在脸书群组Singapore Home DIY里贴文,附上两张照片,写说“小心自己动手工程别过头了”(Don't go overboard with your DIY, ya...)。其中一张照片显示有单位的墙身被敲掉,大楼外墙开了洞。

这则贴文随即引起网民的注意,有人留言担心屋主和装修商擅自拆墙,会影响整座组屋的结构安全。有人则认为没有装修商敢如此胆大妄为,应该是当局在把单位改造成为公共空间;有人指出裕廊西的BTO项目也有类似设计。截至3月12日中午,这则贴文吸引了将近250则留言。

有网民找出相关证据证实该处是公共空间,包括BTO销售手册中的项目鸟瞰图、楼层平面图和大楼剖面图。

根据鸟瞰图,该BTO项目有两个多层停车场,其中第357座的停车场由八楼的空中连道连接第357C和357D座组屋;空中连道和第357C座组屋的连接点正是门牌116号的单位,因此八楼的这个单位不可能住人。

第357C座八楼平面图原本的门牌116号和118号单位也涂白了,显示这两个单位不供出售。大楼剖面图更是注明了这两个单位将会是公共空间。

有网民解释说,由于BTO组屋采取预制体积建设(Prefabricated Prefinished Volumetric Construction,简称PPVC)建房子,因此得在所有单位到位后,才拆除不需要的部分以便进行改造。

事件在网上发酵后,有居民现场录制了一则长约1分30秒的影片,并于3月11日傍晚上传到TikTok,带大家一看究竟。这名居民在影片中说,有关装修商凿穿墙壁的猜测是一场误会,该处是连接停车场的空间。影片末端也能清楚看见空中连道和对面的停车场。

建屋局于2018年2月的BTO组屋销售活动推出Ubi Grove项目,共12座组屋,共1193个二房式灵活单位、三房式和四房式单位。