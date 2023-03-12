狱中生父虽反对 寄养父母获准领养女童

生父多次入狱，寄养父母欲领养八岁女童，却遭生父反对。法官指生父目前没能力照料，寄养父母陪伴女童成长，帮她克服语言障碍，因此批准领养。

根据判词，女童出生时父母都在坐牢，一个月后儿童保护服务处将她交给寄养家庭照顾，养父是航空技术员，养母是家庭主妇，两人膝下无儿，后来也另照顾两名寄养孩子。

如今女童刚满八岁，寄养父母在2020年申请领养她，生母同意，但在监狱的生父不同意，最终法官批准寄养父母领养女童，生父感到不满上诉。

判词显示，生父有一系列的入狱案底，包括他在15岁受损友影响，开始使用违禁药物，这些年也因吸大麻和海洛因等入狱。

在2014年，生父因没固定工作，并声称妻子怀孕才向阿窿借钱，后来为此当阿窿跑腿，最终入狱两年。出狱后，他曾探视女童，但无法建立关系，女童甚至无法认出他为生父。

后来，生父成为重型叉车操作员，但为了在工作时间保持清醒，于2018年复发吸食冰毒，如今正处于假释，入住中途之家。

生父指出狱后，有意跟姐姐同住，也找到固定工作，也坚定意念要远离损友，虽然对女童成长和需求不熟悉，但也愿意参加课程补救。

但法官指出，女童只认寄养父母为监护人，而这些年寄养父母积极培养女童的信心，协助她成长，而生父目前难以照料女童。

法官指出，虽然生父也可安稳找到工作，但康复之路必定有许多挫折，法官赞赏他努力改过自新的决心，但最重要是孩子的福利，而不是生父的愿景。

而且，女童跟生父一家人不熟悉，出生不久即跟寄养父母生活，早已成为一家人，突如其来的更换环境，会造成无可挽回的伤害。

“孩子的成长和发展轨迹有自己的节奏，不能为了等待生父追赶而变得迟缓。”