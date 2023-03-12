清洁人手不足 熟食中心周末碗碟堆积

（早报讯）强制食客归还托盘后就减少了清洁工人手，也有食客忘记归还碗碟，两个高流量的熟食中心周末人潮旺，碗碟堆满满，卫生情况不见改善。

网民星期五（3月10日）晚在脸书上传照片，指雅柏熟食中心的归还托盘处堆满碗碟，不少餐桌上留有尚未清理的餐具。

记者星期天（12日）午餐时间走访位于武吉士的雅柏熟食中心，发现部分餐桌尚未清理，食客只得将肮脏餐盘推至一旁，在腾出空间的餐桌上就餐。中心内的六个托盘架上都堆满了碗碟，其中一处无人驻守清洁的托盘归还处，地板上全是使用过的纸巾和一次性餐具等。

托盘归还处附近的地板上堆积了垃圾，有用过的纸巾、塑料包装袋以及一次性餐具等。

不愿具名的清洁主管在受询时，连忙推着推车到附近清理，并派员工清扫地板上的垃圾。他也并未透露卫生情况欠佳的具体原因。

摊主曾秋凤（66岁）受访时说，近来熟食中心的卫生情况一直令摊主们担心，很多新聘的清洁人员对摊位并不熟悉，清洁速度也较慢。

张姓摊主（61岁）则说，自从强制食客自行归还餐盘后，熟食中心聘请的清洁人员总数也减少，原本每两人负责一个区域，如今变成一个人负责一处。年长员工手脚较慢，新员工又需要时间熟悉工作流程，相信也是导致碗碟堆积的原因。

记者也在同天走访牛车水熟食中心，发现餐桌上同样有碗碟堆积情况，甚至不少桌子上有打包的餐盒、纸盒等。

餐桌上留下外带食物的餐盒、塑料袋等。

清洁人员林阿明（48岁）受访时说，不少外籍劳工思念家乡小吃，会趁着周末休息来附近品尝小吃。由于小吃店的座位有限，不少人会选择将食物打包到熟食中心食用，并在这里点啤酒、饮料等饮用。酒足饭饱后，不少食客并没有养成清理垃圾的习惯，没有将吃剩的食物或是餐具归还到托盘归还处，这导致很多餐桌堆着残羹剩饭。