3月1日接任新加坡中医管理委员会主席 张俰宾博士希望推进本地中医研究

（早报讯）刚在3月1日接任新加坡中医管理委员会主席的张俰宾博士下来将专注推进本地的中医研究。他认为，通过更多依循证据和科学的研究来证实中医的疗效可达到标准要求，就可协助政府决定是否允许更多中医和中药使用保健储蓄等辅助。

截至去年12月31日，本地有3436名中医执业者，当中约七成仍活跃于服务私人、政府和慈善等机构。过去五年里，每年净增长60名注册中医执业者。但西北区前市长张俰宾接受媒体访问时说，随着我国人口逐渐老龄化，中医服务的需求也日渐增加，本地需要更多的中医执业者。

他强调，中医管理委员会将探讨如何让中医在预防保健领域中扮演更大的角色，比如鼓励居民采取健康的生活方式、饮食习惯和人际互动。“总体概念是要支持健康SG，通过扩大网络并聚集所有医疗专业人员来支持全国人口，无论西医或中医。”

张俰宾将在下来着重于增强中医的三大方面，涵盖安全性、疗效、以及专业水平。他将探讨中医管理委员会可如何与政府机构和其他利益相关者合作，并希望设计一个质量保证框架（quality assurance framework）来维持中医行医与药物的安全标准，从而保障消费者与执业者的利益。

目前本地有100多个中医博士，张俰宾希望能鼓励他们展开更多研究。卫生部在2013年设立中医药科研基金，如今已拨款800万元鼓励中医界投入中医研究，其中500万元已颁发给多种研究项目。根据卫生部网站上的资料，20个项目当中，多数针对针灸。

中医管理委员会自2006年推出的《中医执业者道德准则及道德指导原则》预计今年年底完成更新，新版本计划会在明年年初发给注册中医执业者，同时上载至中医管理委员会官网。