麦波申组屋充电器爆炸失火 屋主被指饲养多只猫

（早报讯）个人代步工具充电时突然爆炸，送餐员清晨惊醒后赶紧灭火，无奈因火势太大而作罢，所幸消防员及时赶到控制火势蔓延，仅烧毁部分组屋走廊，一人送院治疗。

一些邻居指出，失火单位饲养很多只猫，以致臭气熏天，有人就在火患发生后，看到很多只猫到走廊觅食。屋主在受访时说，单位所有的猫都安然无事，但拒绝透露单位里到底有几只猫。

这起火患发生在星期天（3月12日）凌晨约6时45分，地点是麦波申比笔路（Pipit Road）第94座租赁组屋的一个单位。

屋主尤索夫（Yusof，54岁，送餐员）失火时并不在家，妻子、大儿子（23岁）和小儿子（15岁）清晨正在熟睡中，突然被一阵响亮的爆炸声惊醒，才发现停在走廊上充电的个人代步工具电池冒出火花，跟着起火。

他说，大儿子也是送餐员，凌晨4时回家后为个人代步工具充电，没想到电池才充电两个多小时就爆炸。

“儿子们吓得用小型灭火器试图灭火，但不奏效，只能拨打民防电话求助。万幸只有走廊被熏黑，火势没有蔓延至家中和邻居家。可是小儿子显然受到惊吓，心中留阴影，事发后不敢独自在家逗留。”

《联合早报》记者星期天晚上走访时，尤索夫一家正坐在走道旁休憩，准备收拾行李，到附近的临时住所栖身。失火单位外的走廊一片焦黑，地面也有不少爆炸后留下的坑洞。

附近居民透露，失火单位屋主爱猫成痴，由于他们的住家靠近电梯口，经常可以嗅到恶臭味。

面对记者询问，尤索夫展示了几张照片，至少有十多只猫围着猫食，显示一家人有定期喂养家猫的习惯，走廊也有一个猫笼。“这些猫都养在家中，不常出来走动，所以不会影响其他人。”

民防部队答复《联合早报》询问时证实接获通报，民防人员使用一支水枪灭火，并将一人送往竹脚妇幼医院。另一人事发后晕眩，但拒绝送院。

初步调查显示，火患是因个人代步工具充电所引起的。