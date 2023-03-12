辉哥被指拍赌博宣传短片 赌博管制局正配合警方调查

（早报讯）本地艺人程旭辉（辉哥）被指为赌博网站拍宣传短片，赌博管制局正与警方合作采取后续行动。

《联合早报》日前报道，最近网络流传一个56秒长的广告视频，在视频中，程旭辉犹豫着是否要下载一个应用程序，这时画面旁出现两个他的身影，不断催促他赶快下载，并强调这个应用程序是很安全的。

视频到了最后约10秒才显示出应用的画面，并出现“能赢取额外10%！”的字眼，疑似在推广赌球应用程序。

赌博管制局星期天（3月12日）答复《联合早报》询问时证实获悉此事，并正与警方合作，以采取后续行动。

在赌博管制法令下，新加坡禁止宣传一切无执照许可的赌博活动，从新加坡境外向本地民众宣传非法赌博也是违法的。新加坡博彩公司是唯一获准在本地提供彩票和体育博彩服务的公司。

赌管局也提醒公众，切勿向非法赌博业者下注，并指非法赌博将带来严重的法律和秩序问题。

任何向无执照赌博业者下注的人，可被罚款不超过1万元，或坐牢不超过六个月，或两者兼施。

程旭辉所属的经纪公司金刚媒体曾发出声明，指程旭辉应邀为马来西亚直播网络平台拍宣传片，但视频被人移花接木注入非法赌博内容，并斥责“这是不法之徒的诈骗行为”。

艺人曹国辉早前也因为赌博网站拍摄宣传短片引起争议，受访律师指这或许已经触犯赌博管制法令。警方调查还在进行中。