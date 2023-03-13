13种本地小贩餐饮显著涨价 冰美禄起最多

（早报讯）18种本地小贩售卖的常见餐饮当中，包括冰美禄、早餐套餐、鱼片汤和鱼丸面在内的13种平均售价有明显的增加，经济米粉套餐、椰浆饭、鸡肉黄姜饭和马来卤面这四种略有涨价，斋米粉的平均价格则保持不变。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院新加坡政策研究所社会研究室的一组调查员，2022年9月至11月和2023年1月至2月两度走访全岛26个住宅区的92个小贩中心、636个咖啡店和101个冷气食阁，记录18种常见食物和饮料的价格。

调查报告星期一（3月13日）中午公布。

这份题为《在外用餐的成本：食物价格指数2.0》的报告指出，冰美禄的平均售价从2022年底的1元7角2分增至2023年初的1元8角4分，或1角2分钱（7％），是涨幅最大的小贩餐饮。冰美禄也是调查中售价最高的饮料。

排在第二位的早餐套餐（咖椰烤面包、两个半生熟蛋和咖啡）平均售价从3元零7分增加至3元2角8分，上涨2角1分（6.8％）。涨价幅度排在第三至第五位的分别是鱼丸面（5.16％）、鱼片汤（5.03％）和罐装饮料（4.67％）。

调查报告也说，一些摊贩向调查员反映，他们既要控制不断上升的运营成本，又要竭力避免因为涨价幅度太大而流失顾客。那些涨价的摊贩会解释他们为什么要调高售价，而那些保持价格不变的摊贩则会很自豪地说，他们顶住了通货膨胀的压力。