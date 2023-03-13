（早报讯）硅谷银行（Silicon Valley Bank）困境引发业界恐慌，致使银行股受挫，美国股市上星期五（3月10日）集体收低。纳斯达克指数蒸发1.76％，标普500指数滑落1.45％，道琼斯工商指数下跌1.07％。

硅谷银行的倒闭风波正值关键经济数据和政策会议公布之际，市场料本周股市或出现一定波动。美国2月通胀数据将于星期二公布，英国预算报告将于星期三公布，欧洲央行（ECB）利率会议将于星期四举行。

本地股市也受此事件波及出现震荡，新加坡海峡时报指数上星期五闭市下滑37.08点或1.15％，收报3177.43点。

以下是星期一（13日）可关注的股票：

1.昇锐（Sunright）星期五闭市后发布业绩，集团截至1月底上半年净亏同比减少至130万元，每股亏损1.1分，相比一年前同期它净亏150万元，每股亏损1.2分。集团上半年营收同比减少15％至4380万元。

2.目前在新交所观察名单中的礼仕时公司（Ascent Bridge，前称铝企业）星期五午后透露，公司主席兼首席执行官孙全星期四通知公司，他个人公司的债主在3月2日向法庭申请让他破产。事关他为这家个人的独资公司（并非礼仕时的子公司）的贷款提供担保。孙全表示正在处理这事。礼仕时公司董事会说，公司目前有业务持续性计划管理公司要员方面的风险。若有任何重要的进展，公司将及时向股东披露。