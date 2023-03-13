建屋局推出新单房共享设施给低收入单身者

（早报讯）从今年底开始，低收入单身者可独自申请新类型的共享租赁住屋，除了住在单人房，其余公共设施如厕所、厨房等和其他租户共用。

建屋发展局星期一（3月13日）发文告宣布为单身者推出新单房共享设施（Single Room Shared Facilities）租赁试点计划。这一试点模式将在宏茂桥8道的安德逊实龙岗初级学院学生宿舍旧址推行。

这个试点模式将在宏茂桥8道的安德逊实龙岗初级学院学生宿舍旧址推行。（谢智扬摄）

这一临时地点有两座11层高的宿舍楼，共有480个单位。

每名租户将有自己的单人房，面积约9平方米，里头包含床架、衣橱、桌子、小冰箱。租户也能使用厕所、厨房、洗衣间和活动间等共用设施。

单身人士可在新的计划下，独自申请租赁单位。申请预计将在今年底开放。申请者必须符合现有的公共租赁条件。

建屋局接下来也会委任社会服务机构管理这一新共享租赁住屋，为租户处理租赁事宜、提供社会服务、维护设施等。

国家发展部长李智陞和内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期一早上参观这一新单身者租赁住屋。

李智陞受访时说，这一新租屋试点模式为单身者提供私人的单人房，同时也透过共享公共设施更好地利用现有设施，并促进租户之间的交流。

他也说，当局会在进行一到两年的试行计划后，再探讨是否适合正式推行这一租赁模式。

建屋局在文告说，这一新租赁试行模式将为那些没有家庭援助及住屋选择的低收入单身者更多选项。

建屋局近年来为有需要的单身人士提供更多租赁选项。例如，当局2021年12月推出单身者联合住房计划试点模式，单身者无须事先找到室友，就可申请租赁组屋。社会服务机构管理会为有需要的租户配对室友，并安排活动。