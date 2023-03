本地股市星期一早盘微跌

(早报讯)美国硅谷银行(Silicon Valley Bank)破产,市场担忧情绪蔓延。华尔街股市上星期五(3月10日)集体收低。不过美国政府迅速出手安抚市场,亚洲主要股市星期一早盘走势平稳,新加坡海峡指数微跌。

日本和悉尼股市在早盘下跌,海指截至中午12时下滑22.08点或0.69%,报3155.35点。

20只海指成分股下跌,云顶新加坡(Genting Singapore)、怡和控股(JMH)和泰国酿酒(Thai Beverage)领跌,午休前分别下滑1.92%、1.69%和1.56%。三大本地银行股也下挫。

另一方面,九只成分股上涨,领涨的是凯德腾飞房产信托(CapitaLand Ascendas REIT)、DFI零售集团(DFIRG)和皇胜酿酒(Emperador),涨幅分别为1.12%、1%和1%。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹在接受《联合早报》采访时说:“星期一亚洲股市和海指的反应并不是很明显,一方面是因为市场已经在上周末已经消化了一些信息,另一方面是美国当局会保护储户资金的承诺也给与了投资者信心。不过当前股市下跌势头仍未结束,本周将继续看到一定波动。”

市场预期硅谷银行的破产或迫使美国联邦储备局在本月减缓甚至暂停加息步伐。高盛此前预期联储局将在3月22日的议息会议上升息25个基点,但鉴于最近银行体系承受的压力,高盛不再预期联储局将在3月继续加息。高盛分析师指出,监管机构采取的措施将为面临存款外流的银行提供大量流动性,并改善储户信心。

美国金融监管机构在上周末承诺会全面保护所有存户的资金,同时将新成立“面向银行的贷款计划”,比平常美国联邦储备局提供的贷款条件更加优惠,但摩根士丹利资本国际亚太金融指数(MSCI AC Asia Pacific financial Index)在星期一仍下跌1.3%,创下自去年12月20日以来的最低水平,亚洲各银行股也呈现不同程度的跌幅。

三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group)、三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.)和日本邮政银行(Japan Post Bank Co.)跌幅均超过3%。韩国新韩金融集团(Shinhan Financial Group Co.)和韩亚金融集团(Hana Financial Group Inc.)股价一度下跌逾1%。