孙雪玲：女性若不参与推动经济的创新和科技变化 多方面进展将削弱

（早报讯）若女性不参与推动经济的创新和科技变化，她们过去多年来在教育、经济赋权、就业，以及社会地位方面取得的进展将逐渐削弱。

配合国际妇女节，由新加坡国立大学杨潞龄医学院平等机会与职业发展组（EOCD）、国大教务长办公室，以及国立大学医学组织科学与医疗界女性团体举办的“科学、技术、工程和数学（STEM）及医疗领域国际女性”座谈会，有多个本地女性与多元化组织参与。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲过去几天在国外参与联合国妇女地位委员会会议，星期一（3月13日）应邀参与座谈会致辞时，反映了多个国家提到的上述顾虑。

她说，作为全球顶尖的科技中心之一，新加坡非常适合鼓励更多女性加入STEM领域。“本地科技专业人员当中，女性占41％，远高于全球平均约28％。”

针对医药领域，过去在我国唯一的医学院当中，女性只获得三分之一的学位。但在最近一届的本科生当中，孙雪玲透露女医学生占总学生人数的65.3％。

不过，她强调我们仍须做得更多来促进女性的进步。《新加坡女性发展白皮书》推出至今已有一年，孙雪玲说明了白皮书内的一些关键行动计划。

比如，与雇主和工会合作强化职场公平。政府最近公布了职场公平劳资政委员会提出的暂时性建议，并计划推出新的职场公平法规。

孙雪玲也提到通过董事会多元化理事会，增加妇女在董事会上的代表性。“若领导人拥有不同经验、技能和观点，各个组织的灵活度与竞争力将提高，机构才能推出适合全人口的产品与服务。”政府正努力提升公众对多元化董事会的重要性的意识。”

国家传染病中心主任梁玉心教授受邀发表主题演讲，并分享了她在人类免疫缺陷病毒（HIV）和冠病疫情的医疗工作，以及多年来遇到的优秀女性领导。