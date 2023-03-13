声音路小贩中心重开仅四成摊位营业 食客排队买午餐等半小时

（早报讯）声音路小贩中心重开首日仅约四成摊位营业，多个熟食摊午餐时间出现长达20人的排队人龙，不少食客等上约30分钟才能购买食物。也有食客因为喜爱的摊位没开业，失望而归。

声音路小贩中心（Seah Im Food Centre）有38个熟食与饮料摊位，经过半年的翻新于星期一（3月13日）重开。但由于摊位在刚过去的星期六（11日）才有电源供应，因此星期一午餐时间只有12个熟食与六个饮料摊位营业。

从上午11时开始，多个熟食摊出现约10人的人龙，有的甚至长达20多人。狮记面食摊早上8时开档，还未到11时摊位就因为餐具不够用而暂时停售。吴姓摊主（60岁）受访时说：“今天生意很好，没时间停息，我们三个小时内就售卖了200多碗面，须要暂时关店洗碗。”

也有不少摊贩忙着准备食材，希望能在接下来两三天内开业。不愿具名的面食摊主（60多岁）说，由于摊位在星期六才有电源，因此无法即时将食材准备好，预计星期三（15日）才会营业。

她说：“过去两天，不少供应业者休息，巴刹也没开。我今天早上去超市买一公斤的冷冻肉，先准备一些云吞。但超市的肉没有巴刹的新鲜，我也不敢准备太多，只能等食材明天运来再准备。”

蔡丽玲（51岁，销售人员）从社交媒体得知小贩中心星期一重开，下午1时许与三名同事乘搭巴士来用餐。在小贩中心翻新之前，她们每周都会来小贩中心用餐一次，平时排队时间为15分钟。但她们星期一在面食摊的队伍等了约15分钟，仍有约10名食客才轮到她们。

对于许多摊位没有开档，她们也有点失望。蔡丽玲说：“那么多摊位没有营业我们蛮讶异的，原本要来吃鸭饭和酿豆腐，但它们都没开。”

许肯尼（61岁，待业）早上9时许特地从位于女皇镇的住家，乘搭25分钟的公交来吃他喜爱的菜饭。他抵达后才发现摊位没有开业，“过去五六年，我每周都会来这里吃菜饭，等了它半年结果没开，难免有点失望。”