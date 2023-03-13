为报复刀刺舍友腹部 客工判监打鞭

（早报讯）客工坐楼梯间抽烟挡道，舍友要求挪开脚引争端，前者怒火难压，回房取刀再折返偷袭对方，舍友肋骨骨折，腹部被刺伤，客工星期一（3月13日）早上被判坐牢22个月和鞭打四下。

这起伤人案发生在去年3月27日晚上9时许，地点是卓源东路19A号的客工宿舍。

被告是31岁的印度籍男子潘尼尔，他面对一项持危险武器蓄意重伤他人的控状。受害者是35岁的同乡拉金德拉，两人住同一间宿舍。

案情显示，受害者当天从宿舍六楼走楼梯上七楼时，被告刚好坐在楼梯间抽烟，由于被告双脚伸直挡道，受害者便开口要求他挪开，两人为此吵了起来。

被告事后依然难压怒火，回房取来一把22公分长的刀，将刀塞入纱笼腰带上后，打算找受害者报复。被告之后在七楼找到正与友人谈话的受害者，随即抽出刀，从背后突袭对方。

所幸在场的其他客工见状，立即将被告拉开。

受害者被送往黄廷方综合医院急救，他的左腋窝和左侧腹被砍伤，肋骨骨折，多处擦伤，动手术出院后，医生给他17天病假。

律师代被告求情时说，被告的身型比受害者小，当下觉得自己被欺负，才冲动行事。不过控方指被告对受害人的攻击是具报复性的，可能导致不可逆转的后果，判刑应起威慑作用。

法官在星期一（3月13日）早上判被告坐牢22个月加四下鞭刑。