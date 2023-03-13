25辆新邮政车上装备AED 为心脏骤停者即时急救

（早报讯）新加坡民防部队与新邮政合作，进一步扩大“流动自动体外除颤器”（AED-on-Wheels）计划，在新邮政旗下的25辆货车和三轮电单车上装备自动体外除颤器，在发生突发性心脏骤停事件时能即时急救。

共有164名新邮政司机在计划下接受民防部队的社区紧急应变课程，学习如何使用自动体外除颤器。当发生突发性心脏骤停事件时，参与计划的司机若在事发地点的1.5公里范围内，将通过“myResponder”手机应用收到事发地点的通知，紧急前往施救。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期一（3月13日）在新邮政淡滨尼区域运输基地举行的合作计划推介仪式上，欢迎新邮政加入这个计划。

他致辞时说：“截至2022年，在“Save-A-Life“”计划下，全岛已安装超过5400个自动体外除颤器，多数在组屋电梯处和私人公寓。这也包括参与流动自动体外除颤器计划的310辆车辆上。”

目前参与计划的有SMRT旗下的跨越德士（Strides Taxi）、私召车业者Grab、康福德高和物流公司能者快递（Ninja Van），在260辆汽车和巴士上装备了自动体外除颤器。同时，50名社区先遣急救员也在车上装备了自动体外除颤器。

新邮政新加坡业务行政总裁梁舒云说，“我们将和民防部队一起合作，让我们的员工学会必要的急救知识，以及扩大新加坡现有的急救支援网络。”