借钱不成竟捅人 71岁男子判监五个月

（早报讯）向只有点头之交的友人借20元被拒，71岁男子用17公分剪刀刺伤对方左胸，导致后者肺部留下长约一公分的伤口，住院五天。

被告李彬礼（71岁）面对一项用剪刀蓄意伤人的控状，他星期一（3月13日）通过视讯在国家法院认罪，法官判他坐牢五个月。

这起伤人事故发生在2022年12月14日晚上9时32分左右，地点在博彩公司位于实龙岗3道第267座组屋的投注站。

调查显示，被告和73岁男受害者只是泛泛之交，前者当晚喝了多瓶啤酒后走进博彩公司，向在投注站里追看赛马直播的伤者借20元。

受害者跟被告不熟，不肯借钱，被告接着用一把17公分剪刀往受害者左胸膛刺下去。

受害者感到左胸一阵刺痛，赶紧起身，其他在场者见状立刻把受害者送进医院急救。被告肇事后试图逃离，但被保安拦截，警方不久后赶抵现场逮捕他。

受害者送院检查后，证实胸口和肺部都有撕裂伤。

根据心理卫生学院评估，被告患酒精使用障碍，但滥用酒精的问题跟案情无关。

控方说，受害者上了年纪，被告却用危险武器攻击对方要害，投注站当时还有其他人，被告的行为也很可能误伤他人，恳请法官判他坐牢四至五个月。

被告求情时说，他的65岁弟弟中风，每月需要经济援助。他为自己的错误行为感到后悔，承诺出狱后不再酗酒，希望法官给他一个改过自新的机会。（人名音译）