公交领域人力2025年将增4％ 新蓝图助员工掌握新技能

（早报讯）公共交通领域目前聘请2万2000人，这个劳动力队伍会在2025年增加4％。政府下来会同业者合作，让员工学习新技能，包括如何驾驶以及为电动巴士进行保修，或借助数据分析让地铁更可靠。

交通部长易华仁星期一（3月13日）推出2025年陆路交通产业转型蓝图。政府希望通过这份蓝图，协助业界克服人手短缺以及去碳化等方面的挑战，打造出可靠及可持续的陆路交通领域，并确保相关人员为未来做好准备。

本地目前的陆路交通劳动力队伍超过10万人，包括地铁和巴士车长、工程师以及点对点载客司机。其中，公交领域取得了增长，2018年至今有约1000个与地铁相关的新工作岗位。裕廊区域线和跨岛线等新地铁线启用后，可制造多800个岗位。

陆路交通管理局在文告指出，随着科技进步、业界数码化，一些岗位的职责会改变。当局会同公交业者和全国交通工友联合会（NTWU）合作，让地铁员工学习未来科技和技能如数据和统计分析以及状态检测，提升工作效率和生产力。

到了2030年，我国的公共巴士车队一半会是电动巴士。巴士车长和技术人员下来会陆续学习如何驾驶以及为电动巴士进行保修，新加坡巴士学院正同巴士供应商、高等学府、工会和业者合作，制定这方面的培训课程。