海指本周首个交易日下滑1.42%

（早报讯）本地证券市场受到美国硅谷银行（Silicon Valley Bank）倒闭事件影响情绪，受三只本地银行蓝筹股下滑冲击，星期一（3月13日）新加坡海峡时报指数退低1.42%或45.06点，闭市报3132.37点，连续五个交易日下滑。

辉立证券金融理财经理李承达接受《联合早报》访问时说：“今天的市场可以说带点害怕的情绪，硅谷银行倒闭让大家联想起2008年美国华盛顿互惠基金（Washington Mutual Inc.）倒闭的历史重演，进而将情绪投射在本地的银行股上。”

华盛顿互惠基金是当时美国最大的储蓄与贷款银行，面对高风险借贷和存户挤提蒙受巨大亏损时，资产达3090亿美元（约4160亿新元）。

本地股市的交易量达16亿8000万股，交易额达13亿1000万元，上升股205只，下跌股365只。

海指成份股方面，只有四只上升，其余26只都下跌。

跌幅最大的是吉宝企业（Keppel Corp），跌2.56%至5.32元；泰国酿酒（Thai Beverage）退低2.34%至0.625元，以及扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）滑落2.29%至1.28元。

上升股是皇胜酿酒（Emperador），起2%至0.51元；丰益国际（Wilmar International）上扬1.02%至3.98元；星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）上升0.83%至1.22元；DFI零售集团则起0.33%，闭市报3.00美元。

亚洲股市方面，除了东京和悉尼股市下跌，其他主要股市上升0.22%至1.95%，其中香港股市升幅最大，达1.95%，台湾微升0.22%。