不满男友收前任私密照 女子将照片上网羞辱对方

（早报讯）不满男友收藏前女友的私密照，女子向朋友倾诉后决定羞辱男友的前任，竟把对方的私密照放上网。

被告徐启云（20岁）面对一项散播私密照和两项偷窃的控状，她早前已认罪。

案件星期一（3月13日）在国家法院过堂，控方和被告代表律师针对被告应被判入青年改造所六个月或12个月出现分歧。

根据案情，2021年1月24日，被告和大她约四岁的男子开始交往。

2021年4月4日左右，被告在男友的手机发现他前任的私密照，男友同天也将照片发给被告。

法庭文件没有揭露男友为什么把前任的私密照发给被告。

被告不满男友没有删除前任的私密照，事后向朋友倾诉，被告和朋友过后决定把私密照放上网。受害者发现自己的私密照被放上网后报警。

被告代表律师求情时建议法官判被告缓刑，但如果法官决定判被告入青年改造所，希望法官最多判她进入六个月，而不是控方提议的12个月。

代表律师说，青年改造所都是生活一团糟的社会越轨者（social deviants），如果被告在改造所多待六个月，她将失去六个月的家人支持，更容易步入歧途。

控方驳斥，如果接受代表律师的陈述，这似乎代表任何罪犯都不应被判监刑，避免他们在牢中受到其他囚犯影响，耽误改造进度，但这样的说法是难以接受的。

代表律师说，被告准备重考O水准，目前也在一家慈善机构从事募捐工作，可见她有意改过自新，希望年轻时犯下的错误不会耽误前程。

法官不认同判被告缓刑的建议，但表示会考虑代表律师提出的进入改造所六个月的建议。案展3月30日下判。