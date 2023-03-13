荣控股前董事王收贵 涉失信1580万元开审

（早报讯）荣控股前董事王收贵涉失信1580万元一案开审，控方将证明王收贵失信款项后，还伪造文件把转账“合法化”。

面对69项罪名的王收贵（52岁）不认罪，控方针对其中三项罪名进行审讯，并申请暂时搁下余项罪状。

据早前报道，荣控股主席符标熊与王收贵是老朋友，一起组成联合公司Griffin Real Estate Investment Holdings（简称GREIH）投资房地产，但王收贵后来被控失信GREIH款项。

王收贵也被指教唆他人伪造文件，以及在与荣控股的高庭官司中提供假证据。

案件星期一（3月13日）开审，根据控方的开庭陈词，王收贵于2009年找符标熊组成GREIH，投资武吉士的Bugis Cube商场。荣控股投入资金后拥有GREIH的24.69％股份，王收贵的公司则持有其余股份。

王收贵当时也是创业控股（ERC Holdings）的创始人兼董事，旗下子公司包括私立教育学府ERC创业管理学院（ERC Institute）、ERC国际私人有限公司（ERC International）和ERC Unicampus私人有限公司。

2012年9月13日，王收贵安排让GREIH转账1580万元至他掌管的ERC国际私人有限公司，以及ERC Unicampus私人有限公司。

他称GREIH与ERC创业管理学院签了租约，让学院租下Bugis Cube的三楼至六楼，但合约后来被终止，1580万元因此是GREIH得支付的“赔偿金”。

控方指这份租约是王收贵教唆他人伪造的，他的同谋也伪造电邮、终止租约信函和其他文件，编造理由解释两家公司为何收下这笔钱。其实，王收贵根本没有正当理由进行这项转账。

荣控股于2012年11月找人对GREIH进行审计，会计师发现转账后询问其目的。符标熊接着通过律师致函商业事务局，荣控股也入禀法庭起诉王收贵及GREIH的两名董事。