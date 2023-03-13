乌敏岛钓鱼疑溺水 男子下落不明

（早报讯）一名40多岁男子到乌敏岛附近海域垂钓，岂料在岸边留下衣物和个人物品后下落不明，新加坡民防部队正在现场展开搜救行动。

这起事件发生在星期一（3月13日）早上，地点是乌敏岛的柏嘉桥（Puaka Bridge）附近。

岛民王源潜（65岁，自雇人士）告诉《联合早报》，一名40多岁的男子星期天（12日）早上来到柏嘉桥钓鱼，本来是一件稀松平常的事情，岂料隔天一早，这名男子却失去踪影，只留下随身携带的钓具和个人物品。

他说：“他的衣裤就挂在桥边的栏杆，还有钱包、手表和身份证，甚至还有钓起的一条鱼，一般推测是下水寻找东西后失踪。警察海岸卫队和民防部队从早上就开始搜救，但还是音讯全无，应该希望渺茫了。”

《联合早报》记者星期一下午4时抵达事发地点，附近水位高涨但不湍急，柏嘉桥是交通要道，至少16名民防人员和四名国家公园局人员在场援救，民防灾难拯救队则出动遥控水下载具（ROV）协助搜索工作。下午近5时，当局投入无人机进行搜索。

民防灾难拯救队出动遥控水下载具（ROV）协助搜索工作。（唐家鸿摄）

沈姓游客（70岁，物流经理）和莫姓友人（75岁，清洁主管）一早到岛上骑脚踏车游玩，途径事发处发现大批民防人员，一问之下才得知有人通报该处有人溺水。“我们常来这里，这里水流看似平稳，但实际上暗流汹涌。若有人落水，应该就很难游上岸了。”

《联合早报》正向警方和民防部队了解更多详情。