星期二值得关注的股票

（早报讯）美国银行倒闭事件继续在市场发酵。尽管美国总统拜登承诺会采取行动保证美国银行体系的安全，通过让银行获得额外资金来支撑银行，但仍无法让投资者消除对全球其他银行受到波及的担忧。

投资者因对有更多银行倒闭的担忧而纷纷避险，使到美国银行股星期一蒸发了近900亿美元（约1210亿新元），过去三个交易日的损失达1900亿美元。

星期一（3月13日）美国标准普尔500指数下跌0.15%；道琼斯工商指数滑落0.28%，而纳斯达克指数则上升0.45%。

投资者不安的情续也在星期一影响本地股市，新加坡海峡时报指数下滑1.42％或45.06点，闭市报3132.37点。

亚太股市星期二（14日）已经开盘的市场都开跌，并持续往南走，东京股市下跌1.37%；悉尼股市下跌2.10%；首尔退低0.84%。

以下是星期二可关注的股票：

*祐玛战略（Yoma Strategic）开市前宣布，Meeyahta Development Limited（MDL）的股东与MDL的借贷方同意为祐玛中央项目（Yoma Central project）重组债务设施。国际金融公司（International Finance Corporation）和亚洲发展银行（ADB）是贷款人，并同意给予一个停顿期，直至2025年6月15日。持有MDL30%股权的MMJ Yangon Development Pte. Ltd.同意提供额外股东贷款于MDL，用来偿还部分和预付本金贷款的分期付款。

*翱兰集团（Olam Group）旗下的翱兰农业（Olam Agri）星期二宣布获得6亿1600万美元（8亿2900万新元）的融资。融资初期由翱兰集团担保，并在翱兰农业上市后转到翱兰农业名下；贷款将用于现有贷款的再融资和一般企业用途。

*胜科工业星期一闭市后披露，通过独资子公司胜科公用事业（Sembcorp Utilities）与Jinko Power Technology的合资企业获得阿曼水电采购公司建造、拥有和运作Manah Solar II独立发电项目。这个500兆瓦太阳能电站预计2025年开始运作，并有一个为期20年的合同支持。

*威雅利电子（Willas-Array）星期一闭市后发布盈利预警，集团预计截至2月底11个月的净亏损为20万港元（约3万4000新元）。去年同期，集团净利是7330万港元。集团预计截至3月底2023财年将有小额亏损或能取得收支平衡。

*中嘉国际（Pharmesis International）闭市后回复新交所的询问，集团答复其中一个询问时称文告有错误，正确是集团2022财年的营收减少4.6％或240万元人民币（约41万1000新元）。非处方药物的收入减少80万元人民币，而处方西药的营收则减少160万人民币。

在回答有关应计负债和其他应付款金额为人民币1910万元的询问时，集团称金额大幅增加主要是因来自客户的预付款和应付增值税增加。