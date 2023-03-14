小商家可通过NETS提供威士和万事达卡付款选项

（早报讯）小商家如今可通过星网电子付款公司（NETS）提供威士（Visa）和万事达卡（Mastercard）付款选项，无须向各别支付供应商申请。

星网电子付款公司星期二（3月14日）发文告指出，公司与万事达卡和威士签署协议，营收低于100万元的商家可通过NETS添加威士和万事达卡的付款选项，并将NETS、万事达卡和威士的付款交易整合成单一对账单。这旨在减少商家的行政负担以及提高工作效率，让邻里的企业业主能够腾出时间专注于增长业务。

商家只需五天或更短的时间，就能够领取支付终端机。至于原本就已经有接受NETS付款的商户，他们则无需升级支付终端机，也能添加万事达卡和威士的付款选项。

通过NETS将付款选项扩大到万事达卡和威士的小型企业，将享有具有竞争力的商家贴现率（merchant discount rate，简称MDR）。MDR是商家根据转账交易额支付给付款业者的费用。

威士新加坡与文莱区域经理金丽玲在文告里说：“比起现金，新加坡消费者更喜欢用卡付款。随着购物者越来越依赖数码付款，小型企业的业主接受数码付款以推动业务增长至关重要。”威士的一项调查显示，超过四成的新加坡人因商店不接受数码付款而不在该商店购物。