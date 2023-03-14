马国男演员来新遇袭 男攻击者还押接受精神评估

（早报讯）36岁马来西亚男演员来新加坡博览中心出席活动，疑被33岁男子用伸缩甩棍袭击，男演员头部重伤需缝针。

被告纳比尔（33岁）面对一项用缩甩棍蓄意伤人的控状，指他星期天（3月12日）晚上9时18分左右，在新加坡博览中心用伸缩甩棍攻击36岁马国男演员卡马尔（Kamal Adli）。

警方没收了一把甩棍作为证物。甩棍长约17公分，黑色握柄约有八公分，前端可调节伸缩。（新加坡警察部队提供）

身穿黑衣，手臂也有文身的被告星期二（14日）通过视讯出庭面控，法官下令将他还押心理卫生学院接受精神评估。

新加坡警察部队星期一（13日）发文告说，警员接到通报后赶抵现场，起获甩棍作为证物。

调查显示，甩棍长约17公分，黑色握柄约有八公分，前端可调节伸缩。警方的调查仍在进行中。

36岁的伤者是马国演员卡马尔阿迪利，事发当天在新加坡出席活动，突然被攻击，过后被送往樟宜综合医院求医。

头部重伤送院缝针

他的妻子乌卡沙（Uqasha Senrose）事后在社交媒体说，丈夫伤势严重必须送院动手术缝针，完成手术后已清醒。

《星洲日报》报道，马国数字通讯部长法米指出，当地艺人的安全问题备受关注，待获得事件详情会发布文告。

一旦使用危险武器蓄意伤人罪成，将面临最长七年监禁、罚款、鞭刑、或任何组合的刑罚。

案展3月28日过堂。