17只天竺鼠被塞入两送餐袋 遗弃在双溪登雅路

（早报讯）17只天竺鼠被塞进两个送餐保温袋，遗弃在双溪登雅路旁，其中一只在救援抵达前已死亡。

新加坡防止虐待动物协会执行理事长桑卡尔（Aarthi Sankar）回复《联合早报》询问时说，当局在2月9日和2月10日接连两天接到通报，指有多只天竺鼠被遗弃在双溪登雅路（Sungei Tengah Road）附近的草地上。

桑卡尔说，工作人员第一天抵达现场时，发现15只天竺鼠被塞入两个送餐保温袋里，其中一只已经死去。致电防止虐待动物协会的公众隔天再度回返现场，结果又发现另外两只相信同样被遗弃的天竺鼠。

她说，被救起的16只天竺鼠，事后被送往协会的兽医诊所接受检查，其中八只过后由协会职员和义工暂时寄养，另外八只则由Guinea Pig Rescue Singapore照顾。

新加坡防止虐待动物协会也已就此事通报有关当局。

桑卡尔指出，近年来的弃养案件，尤其是涉及兔子和仓鼠等小动物的案件有上升的趋势。这些动物大部分都没有植入微型晶片，因此无法断定这些动物到底是走失或被遗弃。“我们呼吁宠物主人或领养宠物者了解养宠物是一辈子的事，并应对宠物负责任。”

新加坡止虐待动物协会星期一（3月13日）也在脸书贴文表示，被救的天竺鼠相信是被遗弃，工作人员发现时，这群天竺鼠已经饱受日晒雨淋，死去的天竺鼠尸体已经苍蝇围绕。

协会对这起事件表示难过，并呼吁公众在无法继续照顾宠物时，应负责任地为它们寻找新主人或向动物团体求助。

国家公园局动物与兽医事务组高级署长郭瑞菁回复《联合早报》询问时证实，当局已接获通报，调查正在进行中。

公众如有与此案有关的信息，可通过网站http://www.avs.gov.sg/feedback，或致电1800- 476-1600联系当局。

遗弃宠物者一旦罪成，初犯者可被判罚款最高1万元、监禁最多12个月，或两者兼施。