裕廊飞禽公园企鹅动白内障手术 植入定制人工晶体

（早报讯）裕廊飞禽公园六只老年企鹅接受白内障手术，成为世界上首批植入定制人工晶体的企鹅，手术后视力改善，变得更活跃。

根据万态保育集团星期二（3月14日）发布的文告，裕廊飞禽公园的老年企鹅，包括三只国王企鹅（King Penguin）和三只洪堡企鹅（Humboldt Penguin）成功接受白内障手术治疗，改善了视力与生活质量。

文告指出，手术过程中，动物眼科专家为企鹅去除了白内障引起浑浊的眼睛自然晶体，接着植入特别向德国定制的人工晶体。这个为企鹅眼睛植入定制的人工晶体相信是世界创举。

万态保育集团的兽医拉沙堤（Ellen Rasidi）说，当时我们注意到老年企鹅眼睛晶体呈雾状，它们行走时仿佛看不清眼前的东西。因此动物护理团队决定为老年企鹅于2022年12月动白内障手术，以提高它们整体的健康和生活素质，并且让它们接下来搬家时更容易适应新加坡飞禽公园（Bird Paradise）的新环境。

“手术后两个月，企鹅们现在已经完全康复，目前正准备搬家。从复原期开始，企鹅们的反应能力和活动水平都有所提高，很高兴看到它们变得更活跃，这也表示它们很好地适应了新的人工晶体，视力也有所改善。”

裕廊飞禽公园已于今年1月关闭，接下来准备搬迁至万态野生动物世界的新加坡飞禽公园。