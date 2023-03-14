本地股市早盘逆势上升0.07%

（早报讯）亚太股市星期二（3月14日）早盘仍受到美国银行倒闭影响，主要股市都低开低走。新加坡海峡时报指数一开市就下跌，不过，中午休市前逆势上升2.16点或0.07%，报3134.53点。

早盘交易量达10亿3000万股，交易值8亿2044万元，上升股240只，下跌股243只。

市场评论员和领先银行纷纷提出联邦储备局或许应该暂停收紧货币政策以稳定金融市场，有的甚至提出减息降低贷款成本。

各国政府债券收益率在危机中下挫，分析师警告说经济衰退风险已经提高。

日兴资产管理亚洲公司（Nikko Asset Management Asia）的韦尔（John Vail）说：“全球债券市场暗示全球经济放缓，对亚洲来说不是件好事。”

澳大利亚国民银行策略师卡特里尔（Rodrigo Catril）认为，政府推出的举措到目前为止只能预防美国银行存户挤提，但不足以阻止投资者退出。金融危机的风险仍然高企，投资者都急于减低银行领域的曝险。

海峡成份股升多跌少，下跌股10只，四只持平，16只上升。

三只银行股开盘后跌幅都超过1%，午休时跌幅有所收窄，星展集团（DBS）跌0.77%至32.45元，华侨银行（OCBC）跌0.16%至12.14元，大华银行（UOB）跌1.27%至27.93元。

下跌幅度较大的是DFI零售集团，下跌2.67%至2.92美元；扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）跌2.34%至1.25元；泰国酿酒（Thai Beverage）下滑1.60%至0.62元。

上升幅度最显著的是胜科工业（Sembcorp Industries），上涨6.10%至4.0元；丰树物流信托（Mapletree Logistic Trust）起3.15%至1.64元；吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）上扬2.59%至1.98元。

其他亚太主要股市也一片红，中午12时，各大指数的跌幅介于0.88%至2.07%，东京股市跌势最猛，下滑2.07%；上海股市跌幅最小，达0.88%。