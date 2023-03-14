两岁女遭父倒车碾过 送院不治

（早报讯）兀兰发生家庭悲剧，一名父亲疑似和妻子与两个年幼孩子吃完饭后取车，结果在倒车离开停车位时不幸碾死两岁小女孩。

这起致命车祸发生在星期一（3月13日）下午2时45分左右，地点在兀兰32街第326座组屋前的露天停车场。

现场居民告诉《联合早报》，涉及车祸的一家四口之前在上述组屋底层的咖啡店用餐，一家四口离开前，父亲相信径自取车，结果把货车倒出停车位时发生了不幸。有居民说，母亲推着婴儿手推车，跟儿子走向停车场时，手推车滑出车道，女童跌出手推车，跌落路上，结果被父亲驾驶的货车碾过。

在居民提供给《联合早报》的照片中，肇祸的父亲过后抱着女儿痛哭求救，妻子和儿子则呆坐在一旁。

母亲崩溃大哭

根据脸书页面SG Road Vigilante上载的贴文，意外发生后，在现场附近工作的外籍劳工立即上前帮忙，母亲也在现场崩溃大哭。附近的公众立即拨电求助。

贴文也附上视频，显示事发后不少公众上前协助，为伤者撑伞。视频最后也看见警方封锁数个停车位，肇事货车则停在一旁，父亲协助警方调查。

警方受询时说，一名四岁男童和一名34岁女子，在清醒的情况下送院，一名两岁女童在昏迷情况下送院，过后不治。33岁男驾驶，事后在粗心驾驶导致他人死亡的罪名下被捕。

调查正在进行中。