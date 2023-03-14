家政服务计划扩大 让外籍劳工提供钟点老幼看护服务

（早报讯）人力部推出试行计划，扩大家政服务的范围，让有老幼看护需求的本地家庭聘请钟点外籍劳工，照顾家中幼儿和年长者。

人力部星期二（3月14日）宣布，为期两年的试行计划将从明天（15日）推出，获选参与的25家公司将能聘请更多外籍劳工提供看护服务。

这项服务预计会让每天或是每周只需要几个小时钟点看护服务的家庭受惠，给予他们更多选择来应付需求。

人力部指出，当局是根据这25家公司在提供家政清洁和看护服务的记录和经验而选择他们参与计划，家庭能聘请他们为年长者或18个月及以上的孩子提供看护服务。这些公司可聘请更多外籍劳工来执行简单的个人看护服务。

参与计划的公司在派遣员工前须落实安全措施，包括评估客户的看护需求，以及向客户说明他们员工所具备的完整工作经验和资格。提供年长者护理服务的员工必须符合卫生部制定的培训需求，没有相关资格的员工也必须上过培训课程或是完成能力评估。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳说，本地目前有140家参与家政服务计划（Household Services Scheme）的公司为超过2万1000个家庭提供钟点服务，计划扩大之后将能给各个家庭更多临时护理的选择，让新加坡人能更好地兼顾工作和家庭责任。