乌敏岛钓鱼疑溺水 42岁男子遗体寻获

（早报讯）到乌敏岛垂钓后下落不明的42岁男子，警方星期二（3月14日）在距离事发处较远的外海寻获他的遗体，并排除他杀的可能性。

这起事件发生在星期一（13日）早上11时许，地点是乌敏岛的柏嘉桥（Puaka Bridge）附近。

《联合早报》日前报道，岛民指一名男子3月12日早上来到柏嘉桥钓鱼，在岸边留下衣裤、钱包和钓具后就失踪，有人认为男子是下水寻找东西。

新加坡警察部队证实在星期一早上11时45分接获报案，指有人疑似在事发处溺水。

记者早前走访时，事发地点的水位高涨但不湍急，柏嘉桥是交通要道，车辆人员来往频繁。至少16名民防人员在场援救，也出动遥控水下载具（ROV）和无人机协助搜索。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时说，他们在星期一下午约12时20分接获通报，抵达现场后却没有发现男子的踪迹。

搜寻过程中，消防员在岸边用望远镜目视，灾难拯救队也部署了遥控水下载具，用声纳成像绘制出水下地形图，以加快搜索时间，也避免蛙人因水下视线不佳而面对不必要的风险。

民防搜救行动在3月13日停止。

失踪42岁男子的遗体星期二早上8时40分在乌敏岛外海被寻获。警方初步调查后，已经排除他杀的可能性。

警方的调查仍在进行中。