市场恐慌情绪出现缓解 海指小幅收跌2.62点

（早报讯）市场恐慌情绪出现缓解，本地股市小幅收跌。新加坡海峡时报指数星期二（3月14日）开盘不久即跌破3100点，然而此后指数快速反弹。全天低开平走，闭市时几乎收复了全部失地，报3129.75点，微跌2.62点或0.08％。

亚太其他地区多个股市大幅下滑。其中，首尔和香港股市分别下跌2.56%和2.48%；东京和悉尼股市各跌2.19%和1.41%；台湾、上海和深圳股市的跌幅介于0.72%至1.29%。

本地股市全场成交量19亿股，总成交额16亿9000万元。上升股260只，下跌股316只。

成份股方面，15只上涨，13只上涨，两只持平。

三家本地银行的股价星期二继续下跌，当中大华银行（UOB）的跌幅最显著，下跌1.59％至27.84元，星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）各跌1.13％和0.74％，收报32.33元和12.07元。三家银行均已表示对美国三家倒闭的银行并没有直接曝险。

涨幅最大的是胜科工业（Sembcorp Ind）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），前者大涨6.1％，收报4元；后者起3.77％，收报1.65元。

跌幅最大的是DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），分别滑落3.33％和3.13％，收报2.9美元和1.24元。