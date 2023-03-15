星期三开盘可关注股票

（早报讯）美国2月通货膨胀数据基本符合预期。隔夜三大美股星期二（3月14日）全部强势复苏。纳斯达克指数大涨2.14％，收于11428.15点；标普500指数上涨1.65％，报3919.29点；道琼斯工商指数收涨1.66，报32155.4点。

新加坡海峡时报指数星期二小幅收跌2.62点或0.08％，闭市报3129.75点。市场恐慌情绪出现缓解。本地股市全场成交量19亿股，总成交额16亿9000万元。上升股260只，下跌股316只。

亚太区域股市星期三（15日）同样全线上涨，首尔股市上扬1.13%，涨幅最大；悉尼和东京股市也各涨0.27%和0.16%。

星期三可关注的本地股票：

*和美置地（Ho Bee Land）盘前宣布，集团就出售总价值达1亿1500万元的两处房产已与买方达成协议。若不包括销售费用，交易将给集团带来约4710万元的收益。两处房产位于登纳利路（Tannery Road），预计交易最晚于6月27日完成。和美置地星期二报2.22元，涨0.45%。

*永泰控股（Wing Tai Holdings）盘前宣布，集团以7630万元购买集体出售的荷兰大厦（Holland Tower），并计划重新开发后出售。项目的占地面积为2032.6平方公尺（约2万1871平方英尺），总楼面面积达4059.05平方公尺（约4万3675平方英尺）。

此外，集团的香港联营公司永泰地产（Wing Tai Properties）星期二闭市后发布盈利预警。尽管永泰地产截至去年底的利润达8亿5440万港元（约1亿4670万新元），但由于公司合资企业可能亏损约5000万港元，导致集团去年盈利出现亏损。具体业绩报告详情，永泰地产将在3月23日左右公布。永泰控股闭市跌0.68％，报1.47元。永泰地产星期二闭市跌0.9％至3.51港元。

*速美建筑集团（Soilbuild Construction Group）子公司Soil-Build将向分包商支付约96万元赔偿费以及约20万元与裁决申请相关的费用。集团表示正与法律顾问合作，以追回赔偿金。速美建筑集团星期二闭市报0.036元，股价无变化。

*威百亿国际（VicPlas International）星期二闭市后公布最新业绩报告，集团截至1月底的上半年净利下滑50.1％至250万元，营收则上涨5％至6641万元。集团上半年每股盈利下滑至0.48分，去年同期为0.97分。威百亿国际闭市报0.183元，股价无变化。