去年劳动市场显著改善 多项指标比疫情前更理想

（早报讯）本地劳动市场在2022年显著改善，就业人数、居民长期失业率、被裁退人数、被裁居民六个月内重新就业率等多项指标，都比冠病疫情暴发前的2019年还要理想。

人力部星期三（3月15日）上午公布的《2022年劳动市场报告》显示，本地去年就业人口创纪录新增22万7800人，使得总体就业人数比冠病疫情暴发前的2019年还要高出2.9%。

其中，居民就业2022年增加2万6300人，保持稳定增长，去年12月的居民就业人数比2019年多出4.8%，主要在金融服务、资讯与通信业等外向型领域。非居民就业也有所增加，达到2019年的99.2%。主要是回填疫情期间离职者的空缺。

去年总体失业率从2.7%下降至2.1%

失业至少25周的居民长期失业率为0.6%，低于疫情前的平均0.7%来得低。2022年全年平均失业率也比前一年理想，总体失业率从2.7%下降至2.1%，居民失业率从3.5%下降至2.9%，公民失业率也从3.7%减少至3.0%。

去年最后两季被裁退人数虽然有所增加，全年被裁人数（6440人）比疫情前来的低（2018年有1万零730人、2019年1万零690人）。报告指出，裁员的主要原因是商业重组。

被裁退六个月内找到新工作的本地居民，2022年第四季为73. 1%，这是2015年第二季（73.6%）以来最高的。

职位空缺则连续三个季度下滑，但仍处于高位，主要在建筑与制造业等比较依赖客工的行业。去年12月的职缺总数为10万零4500个。由于失业人数继续下降，“工找人”职缺比增加至2.33 ，主要在建筑与制造业等比较依赖客工的行业 。