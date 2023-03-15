黄循财：我国须适应新世界 在挑战中寻找机遇

（早报讯）面对诸多外部挑战，我国必须适应这个新世界并在挑战中寻找机遇，推动经济重组和转型。在这方面，政府将继续给予企业支持，尤其是协助有潜力的中小企业取得成功。

副总理兼财政部长黄循财星期三（3月15日）为在首都剧院举行的《联合早报》财政预算案论坛的开场致辞时指出，今年的预算案是在外部环境复杂多变的背景下推出，包括乌克兰战争持续和地缘政治紧张等。面对这些挑战，我国必须适应这个新世界，在挑战中找到机遇，继续推动经济重组和转型。

黄循财说：“总的来说，新加坡的经济前景还是不错的。我们是区域和全球的枢纽，国际投资者、企业和商家对我们有信心，我们也可以继续吸引高素质的外来人才到这里。我们将继续支持本地企业，也加大力度，协助员工提升技能。”

他透露，政府会进一步协助有潜力的中小企业，帮助它们继续创新、走出国门、开拓市场，以及提高竞争力。“通过双边的合作和配合，我们希望可以逐渐看到更多的本地企业成为国际的顶尖企业。”

这是《联合早报》第八年主办财政预算案商业论坛，活动结合线上和线下形式进行。

黄循财和社区及青年部政务部长刘燕玲在论坛上与商界代表对话，讨论本届预算案，以及中小企业可如何善用资源和措施，抓住疫后新时代的增长机遇。参与对话会的商界代表是新加坡中华总商会会长高泉庆、新加坡工商联合总会主席林明彦、中小企业商会会长王腾忆，以及大华银行集团首席经济师全德健。