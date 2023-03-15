涉贩运毒品三人落网 其中一人拥有多种危险武器

（早报讯）涉嫌贩运黑市价逾11万元的毒品，三名年龄介于22岁至32岁的新加坡籍男女在扫毒行动中落网，其中一人拥有多种危险武器，正协助警方调查。

中央肃毒局星期三（3月15日）发文告说，执法人员于星期一（13日）展开扫毒行动，查获了约350克冰毒、778克大麻、235克氯胺酮（俗称克他命）、41颗爱它死药丸、100颗艾利敏5号药丸、50枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票，黑市价约11万8000元，同时也起获了大量危险武器。

其中，350克冰毒和778克大麻足以让约310名嗜毒者使用一周。

肃毒人员是在接获贩运毒品的通报后，在乌美1道一带追踪一名32岁男子，并在附近单位逮捕了他和一名22岁女子，当场起获了约345克冰毒、778克大麻、235克氯胺酮（俗称克他命）、41颗爱它死药丸、100颗艾利敏5号药丸、50枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票，以及多个毒品用具。

除此之外，肃毒人员还发现多种危险武器，包括一把软气枪、弯刀、剑和铁拳套（knuckle-dusters）。

另一名32岁男子则在武吉知马的单位内被捕，起获了5克冰毒和毒品用具。

情报署副署长佘俊庆指出，肃毒人员执法时经常面临风险，贩毒者可能携带武器，这次的行动就是个例子。他强调肃毒局仍将坚定不移地打击非法毒品活动。

根据滥用毒品法令，凡走私超过250克冰毒，或超过500克大麻，罪名一旦成立可判死刑。

目前针对所有涉毒案件的调查工作仍在进行中。警方将调查涉嫌拥有危险武器的32岁男子。