本地股市星期三早盘涨35.67点

（早报讯）美国银行危机缓解以及通货膨胀数据符合预期，使本地股市早盘高开高走。新加坡海峡时报指数星期三（3月15日）截至中午上涨35.67点或1.14%，报3165.42点，盘中最高点是3186.92点，最低点3157.93点。

亚太地区股市早盘全线反弹。首尔和香港股市分别上涨1.44%和1.24%；上海、深圳、台湾和悉尼股市的涨幅介于0.63%和0.73%；东京股市也上涨了0.14%。

FSMOne.com研究及投资组合管理部助理经理刘育瑞接受《联合早报》采访时说，投资者对美国银行危机的担忧缓解，加上最新公布的通货膨胀数据符合预期，推动各地区早盘股市上涨。然而，由于美国核心服务通胀在2月加速以及劳动力市场依然强劲，预计美国联邦储备局仍将继续加息。不过，相比加息决议，联储局目前更关心美国银行问题。

瑞士宝盛银行亚太研究主管马修斯（Mark Matthews）认为，通胀已经见顶，联储局将加息25个基点。此外，虽然监管机构在硅谷银行倒闭后对银行业的支持非常重要，但这并不一定能杜绝此类事件再次发生。

海指成份股方面，23只上涨，三只下跌，两只持平。

领涨的是DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）和华侨银行（OCBC），前者起2.41%至2.97美元，后者起1.99%至12.31元。

下跌幅度最大的是香港置地（HongkongLand）和新交所（SGX），分别滑落0.67％和0.57％，报4.42美元和8.66元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和泰国酿酒（Thai Beverage）居前，成交量分别为1亿4100万股和2771万股。前者涨1.91%至0.107元；后者股价无变化。