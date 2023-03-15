测试无障碍路线地图 让行动不便者外出更方便

（早报讯）行动不便的年长者与残障者日后出门时，可先利用地图上的无障碍路线规划行程，以避开须攀爬阶梯的路线，让外出更安全且方便。

新加坡土地管理局星期三（3月15日）在地理空间和定位科技会展（Geo Connect Asia 2023）上宣布，配合2030年加强残障服务总蓝图，土管局和新加坡协助残障者自立局（SG Enable）与滨海湾花园合作，标出红山和滨海湾花园的无障碍路线。

通过这项计划，土管局将记录两个地方的无障碍设施，例如轮椅可通行的有盖走道、人行道和装有电梯的天桥，并将设施地点标志在地图中，为行动不便者提供更方便的路线。

为了进行试点测试，土管局也研发了一款应用来收集轮椅使用者对这两个地方无障碍路线的反馈与建议。在接下来的六个月，当局会利用这些信息进一步改善系统。

土管局地理空间与数据署长兼首席数据官黄晓勇受访时说，当局有意扩大这项计划，让无障碍路线覆盖全岛。届时，无障碍路线的功能将结合进多功能地图OneMap。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士在会展致辞时说，目前主流导航系统没有区分普通行人使用的路线和无障碍路线，因此这项计划将有助于让行动较不方便者外出时更安心。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士（左）出席地理空间和定位科技会展，了解土管局展开的无障碍路线地图项目。（张思庆摄）

为期两天的地理空间和定位科技会展星期三在滨海湾金沙会展中心拉开序幕，吸引来自全球75家公司展示最新地理空间、数位建筑和无人驾驶飞行器等技术，另有65名来自不同领域的代表通过会议与讲座分享专业知识。