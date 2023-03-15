樱花展在滨海湾花园花穹展出 邀来“樱花爆炸头”皮卡丘

（早报讯）跟着道具火车，穿梭于樱花花海，途经富士山、鸟居等日本著名景点，还有机会碰上超可爱的“樱花爆炸头”皮卡丘。一年一度的滨海湾花园樱花展再次登场，这是自冠病疫情后首次恢复实体活动，让公众在新加坡也能体验日本文化。

配合樱花展，滨海湾花园特意从日本请来了“樱花爆炸头”皮卡丘。（陈斌勤摄）

迈入第八届的樱花展星期三（3月15日）正式开幕，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰伉俪和日本驻新加坡大使石川浩司伉俪受邀出席。

石川浩司致辞时说，樱花象征着寒冬结束，春天和希望即将到来。

约一年前偶然在电视上看到介绍日本火车的节目，负责设计樱花展的滨海湾花园植物冷室资深助理处长马尔姿雅（Marziah Bte Haji Omar）便有了以火车为灵感的设计构思。

“在日本，有些人会为了观赏樱花走遍各地，我于是想通过樱花展反映这种放慢生活脚步、追逐美丽的精神。”

樱花展上共展出六种不同品种的樱花，除了道具火车，也有鹤、兔子等装饰。配合樱花展，滨海湾花园也展出许多第一代宝可梦，更特意从日本请来了“樱花爆炸头”皮卡丘。这款可爱的皮卡丘是首次在日本以外的地方亮相。

配合樱花展，滨海湾花园也展出许多第一代宝可梦。（陈斌勤摄）

除了赏花，公众也能在来临两个周末参与多个日本文化活动，包括插画、茶道、民谣歌舞和电影等。欲知详情，可浏览滨海湾花园网站。樱花展将一直展出至4月9日。