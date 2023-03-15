维修工程师遭机器砸头身亡 雇主被判罚款逾17万元

（早报讯）维修工程师修理机器时遭脱落的零件砸中头部，重伤身亡。雇主被揭没有做足安全措施保护员工，被判罚款17万5000元。

然而，死者没有遵守口头指示把零件固定好，法官指这也是导致意外的因素之一，因此减轻雇主的罪责，判出少于控方要求的罚款金额。

事故2020年12月2日发生在宏茂桥工业园内的Meiban Micro工厂内，死者施亮（26岁）当时在机器制造商Arburg私人有限公司任职维修工程师。

Arburg被控一项抵触工业场所安全与卫生法令的罪名，并于今年3月3日认罪。

案情显示，死者与一名同事当天早上被派到事发地点维修一台立式注塑机。

死者在修理工作中拆下机器的零件，这个零件由多个螺栓固定。他将头伸进机器间，就在他取下螺栓几秒后，头部被脱落的零件砸中。

死者的同事和工厂员工试图救他，但没能成功。民防部队到场后将他救出，但他头部和颈部的伤势严重，医护人员宣布他当场死亡。

人力部主控官指出，拆下机器零件带有风险，但公司没有针对这个工作环节落实安全作业程序。

死者曾在公司的德国总部维修横向式注塑机的培训，但没进行维修立式注塑机的培训。他后来接受维修立式注塑机的在职培训，但培训没有正式的框架，公司也没有评估死者是否有资格进行修理。

另外，死者的同事当时惊慌失措，尝试用器材移开零件拯救死者，但由于不知如何正确使用器材，最终救人无果。主控官指公司没有制定紧急应对措施，罪加一等。

尽管公司没落实正式的安全作业程序，但法官指死者事发前已接获口头指示，知道不该把身体伸进机器，也知道应该使用安全木块和液压千斤顶固定零件，但他却没有这么做，也是意外发生的原因之一。（人名译音）