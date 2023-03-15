星期三本地股市收高1.38%

（早报讯）美国通货膨胀数据符合市场预期，加大投资者对利率只会小幅调升的希望，亚太股市星期三（3月15日）终于可以喘一口气，纷纷收高。新加坡海峡时报指数闭市上扬43.17点或1.38%，收市报3172.92点。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，除了美国6％的通胀数据符合市场预期之外，联邦储备局讯速为银行存户做担保，缓解了市场的担心。

本地股市全天交易量达14亿9000万股， 交易总值11亿8000万元，上升股348只，下跌股200只。

海指成份股升多跌少，三只下跌，三只持平，其余24只都上升。

上升幅度最大的三只成份股是新翔集团（SATS）上涨5.04%至2.50元、DFI零售集团起3.45%至3.00美元，以及吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）上扬2.50%至2.05元。

三只下跌的成份股是新加坡交易所（SGX），下滑0.34%至8.68元、香港置地（Hongkong Land）跌0.23%至4.44美元，以及城市发展（CDL）下跌0.14%至7.08元。

亚洲主要股市也在星期三纷纷以上扬作收。升幅最可观的是香港股市，起1.52%，首尔上扬1.31%；上海和深圳股市分别涨0.55%和0.26%；悉尼收高0.86%，而台湾和东京则分别小升0.18%和0.03%。