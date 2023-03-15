淡马锡理工与日本食品科技公司合作 以植物肉制成沙爹仁当和叻沙

（早报讯）使用植物蛋白质制成的“牛肉”和“鸡肉”沙爹、“牛肉”仁当、以及叻沙，这些本地小贩美食不但吃起来味道完全一样，也含有丰富的膳食纤维、零卡路里，而且还能降低碳足迹。

淡马锡理工学院的学生、科研人员和讲师，与日本食品科技公司不二制油株式会社（Fuji Oil）合作，以黄豆等植物蛋白质制成沙爹、仁当和叻沙。

图为以黄豆等植物蛋白质制成的沙爹、仁当和叻沙。（龙国雄摄）

团队为了确保食物的口感、味道和卖相与原版的料理相似，在今年1月展开为期两周的食物品尝，并收集了500多人的评语。参与者不会预先知道这些食物是以植物肉制成，仅约三成的人在吃后，猜到这些是植物肉产品。

这是淡马锡理工学院首次展开植物肉料理的学生项目，由六名食品科技及营养学专业文凭课程的应届生分为两组研发食品。

不二制油株式会社提供植物组织蛋白（textured vegetable protein）和高水分含量人造肉（high moisture meat analogue）等材料，学生则自寻香料及研究不同的煮法，以烹调出大家熟悉的味道。

负责研发沙爹的郑凯璘（20岁）说，日本运来的人造肉，原装为大型肉块，单用普通的刀切出来，就没有了沙爹的卖相，可能影响顾客的接受度。因此，他们采用了一种特别的厨用刀来切出沙爹的粗糙纹路。

淡马锡理工学院应用营养学与升糖指数研究专业领域主任芭丝卡兰博士（Kalpana Bhaskaran）受访时说，产品是否会推出市场，将由不二制油株式会社决定。不二制油株式会社新加坡公司接下来也将聘请参与计划的其中两名应届生。