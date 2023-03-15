星展基金会与Heritas Capital为亚洲首善影响力基金融资2685万元

（早报讯）星展银行基金会与Heritas Capital联手为亚洲首善影响力基金（Asia Impact First Fund）融资超过2000万美元（约2685万新元），在帮助亚洲社会企业解决生计和环境等社会问题的同时，也为投资者提供适当回报。

星展银行作为基金融资领头人承诺投资1000万美元，其他投资者有曹氏家族理财室（Tsao Family Office）、万邦集团（IMC Group），以及关注可持续发展和公益创投的投资者。融资资金由投资平台Heritas Capital管理，力争为投资者实现资本保值或5％至10％投资回报率目标。

亚洲首善影响力基金的目标基金管理规模为5000万美元，用以为10至15家在“改善生计”和“保护环境”做出贡献的亚洲社会企业提供业务发展资金。

Heritas Capital：东南亚半数社企融资遇困难 九成企业难找投资者

Heritas Capital首席执行官兼执行董事植伟超在星期三（3月15日）的媒体发布会上说，在东南亚地区，50％的社会企业在融资方面遇到困难，90％的企业很难找到投资者。然而，这个地区的300万家社企中，不仅有40％的企业取得盈利，还有超过60％的企业业绩预计会增长。

此外，这些企业大多都由年轻人创办，他们在创造就业机会、提高教育、促进健康、保护环境和粮食供应方面带来了积极影响。其实，近年来有些投资者已从只关注投资回报率转至可持续发展的贡献方面，希望亚洲社会也可以转变意识，以解决社会企业快速发展中出现的资金缺口。

星展银行财资及市场部固定收入业务总监兼星展基金会董事李福陈说，基金会希望制定基本规则，把社会影响力作为首要衡量指标，其次才考虑投资回报，这样可给予社会企业更多的时间来健康持续发展。

自2014年成立以来，星展基金会已为亚洲100多家有潜力的社会企业提供资金支持，以帮助他们解决与社会和环境有关的问题，其中包括超过1300万元的赠款以及优惠的银行借贷等。