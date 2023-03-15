用银行户口帮友人收钱 妇女沦钱骡监10个月

（早报讯）七年未见的男友人突然联系妇女，要求借用她的银行户头帮忙收钱，还答应给她佣金。妇女“帮”了三次忙后，就因为沦为钱骡而被判坐牢10个月。

被告贾斯金德（61岁）星期一（3月13日）承认两项拥有以及获得罪案所得的罪名，另一项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告与一名印度籍男友人七年没联络，对方却突然在2021年1月联系她。男友人说，他的一名朋友要在新加坡开餐馆，问她能不能帮忙用银行户头接收一笔钱，再提出现金给朋友。男友人也答应会给被告佣金。

被告接收了从国外汇来的近五万元美元后，再到银行提款。她按照男友人的指示，骗银行职员说钱是她在美国的姐姐汇给她的。被告将兑换成6万4500多新元中的6万2000元提出交给男友人的同谋，收着其余约2530元做为佣金。同谋还多给她100元作为答谢。

银行数天后得知款项是诈骗所得，写信通知被告归还，但被告撕毁信函。银行接着阻止被告从户头中提钱。

然而，被告在3月使用另一个银行户头再帮男友人接收赃款，提出近3万元现金交给同谋。银行同样阻止她再从这个户头提款，告知警方将联系她，并劝她关闭所有银行户头。

被告开始怀疑这些钱不“干净”，询问男友人钱的来源是否合法，但还是继续帮助他。同年6月，她又在另外一家银行开设户头，并在9月说会帮男友人最后一次。她接收和提出6万余元后，就关闭了新开的户头。

其实，这笔钱是一名居住澳大利亚的新加坡籍女子的积蓄。她某天接获“澳洲边境执法局”的电话，声称寄给她的包裹有违禁物品，指示她转账七万澳元以协助找出犯罪集团，否则将被逮捕。女子按照指示转钱，结果款项转入了被告的银行户头。