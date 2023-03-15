谎称售卖金沙酒店住宿 女子判监六个月

（早报讯）因消费过度欠下庞大债务，女子为了还钱上网行骗，不仅谎称要“售卖”金沙酒店的住宿，还用母亲住院等借口博取同情，九个月内骗走10名受害者超过1万2000元。

被告陈洁雯（27岁，译音）面对12项欺骗的控状，她星期三（3月15日）在国家法院承认其中五项，法官把余项纳入考量，判她坐牢六个月。

调查显示，2021年7月至2022年3月间，被告骗了10名受害者共1万2650元，她至今没有归还任何款项。

根据案情，被告在2021年7月因消费过度欠下庞大债务。她当时通过直播平台认识一名男受害者，就用母亲住院急需医药费为借口博得同情，让对方转账5500元给她。

2021年9月，被告得知另一名男受害者曾帮朋友救急，于是骗受害者自己遭遇车祸及家里急需用钱，两次骗走对方共3000元。

2022年3月，被告以滨海湾金沙会员的身份获得免费酒店住宿。她明知住宿是不可以转让及出售，却在网上打广告，以两晚300元至500元“售卖”酒店住宿，骗七人上千元。

受害者都是在看了广告后联系被告，受害者把钱转给被告后，都没有办法办理入住。被告也没有将钱归还给受害者。

法官下判后，被告称由于被捕后无法联系酒店住宿的受害者，才没有办法告知实情，也无法归还款项。

法官问被告是否在辩称自己没有行骗时，被告否认要抗辩，只是“just saying（说说而已）”。

法官警告被告必须为自己所说的话负责，不应该这一秒认罪，下一秒又看似不要认罪，于是给被告10多分钟理清思路。

被告最后表示毫无保留地认罪，接受监刑。