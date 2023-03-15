新航集团2月份载客量240万人次 保持强劲

（早报讯）新航集团（SIA Group）所有航线的载客量和载客率在2月份保持强劲，这包括东亚航线，因为中国放宽旅行限制提振了航空旅行需求并支持市场复苏。

新航集团的两家航空公司新航和酷航（Scoot）2月份的载客量合计240万人次，比1月份下跌8.8％，但比2022年2月增加340％。集团2月份载客率为86.6％，环比减少0.3个百分点，但同比增加47.5个百分点。新航和酷航2月份的载客率分别为85.1％和91.6％。

新航星期三（3月15日）闭市后发布营运数据。集团2月份的客运能力（passenger capacity）环比下跌10.7％，处于冠病大流行前（2020年1月）水平的71％。这主要是因为2月是较短的月份以及在年底旅游旺季后停止补充航班的结果。

根据文告，新航货运的载货率（Cargo Load Factor）在2月份为54.0％，同比下跌15.0个百分点。2月份的载货量同比微跌0.2％，货运能力则同比增加27.7％。

酷航在2月间恢复新加坡飞往青岛的航班服务。截至2月底，集团的客运网络覆盖了包括新加坡在内的36个国家地区的113个目的地。新航的服务覆盖77个目的地，酷航的服务覆盖59个目的地。货运网络则覆盖38个国家地区的117个目的地。

新航星期三股价涨0.89％，闭市报5.70元。