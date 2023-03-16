（早报讯）因投资者担心会有更多银行倒闭，华尔街股市隔夜再遭重创，但在瑞士央行做出将在必要时向瑞士信贷（Credit Suisse）提供流动资金的保证后，纳斯达克指数小幅上涨，最终收高0.05％，标普500指数滑落0.7％，道琼斯工商指数下跌0.87％。

市场对瑞信的担忧蔓延至美国各种规模的银行中，摩根大通（JPMorgan Chase）和花旗集团（Citigroup）等巨头股价下跌约5％，陷入困境的中型银行第一共和银行（First Republic）下跌21.4％。

最新发布的美国通货膨胀数据符合市场预期，给予连日下跌的股市带来喘息的机会。新加坡海峡时报指数星期三（3月15日）闭市上扬43.17点或1.38％，收市报3172.92点。

以下是星期四（18日）可关注的股票：

1.新西兰恒天然集团（Fonterra）星期四开市前公布的上半年财报显示，公司上半年净利增长了50％至5亿4600万新西兰元（约4亿5500万新加坡元），每股盈利33新西兰分，公司决定派发每股10新西兰分的中期股息。

2.餐饮集团Chaswood Resources宣布，公司将于3月20日从新交所退市。但因公司财务状况不佳，无法向股东发出退出献议。

3.GSS能源（GSS Energy）公布了星期三闭市后公布了最新的未经审计的中期财报。在截至2022年12月31日的下半年中，公司毛利（gross profit）为602万元，较上半年同期上涨33.18％，营收达6307万元，较上半年同比上涨7.01％。

4.新航集团（SIA Group）闭市后发布营运数据。2月份的客运能力环比下跌10.7％，处于2020年1月水平的71％。这主要是因为2月是较短的月份以及在年底旅游旺季后停止补充航班的结果。载货率方面为54％，同比下跌15个百分点；2月分的载货量微跌0.2％，货运能力则同比增加27.7％。

5.和美置地（Ho Bee Land）宣布独资子公司和美产业（Ho Bee Realty）与没关联的第三方，达成出售登纳利路12号和登納利巷31号两个永久地契工业大厦。现金脱售价为1亿1500万元，扣除买卖费用前的盈利为4710万元。

6.永泰控股（Wing Tai Holdings）宣布独资子公司Wincove Investment成功标得集售的永久地契荷兰大厦（Holland Tower）。得标价是7600万元，容积率每平方英尺达1746元。永泰计划将它重新发展为一个高档私宅。

7.宏利房地产投资信托（Manulife US REIT）披露正与未来资产（Mirae Asset Global Investments）探讨一项潜在交易，包括未来收购信托经理人的股权和认购房地产信托的新单位。